Кисида провел первый на посту премьер-министра Японии разговор с президентом США Байденом

ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первый после вступления на пост телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны подтвердили намерение по укреплению японо-американского альянса и по реализации идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
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