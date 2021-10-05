Кисида провел первый на посту премьер-министра Японии разговор с президентом США Байденом

ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первый после вступления на пост телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны подтвердили намерение по укреплению японо-американского альянса и по реализации идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.