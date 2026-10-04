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Контрафронт

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Украина: Ранее в тот же день один человек погиб и трое получили ранения в результате ударов...

Украина: Ранее в тот же день один человек погиб и трое получили ранения в результате ударов российских беспилотников по фармацевтическому складу в Ковпаковском районе Сум Сумской области.

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