5-7 июня 2024 года, в ИБХ РАН пройдет уже V Международная научная школа по структурной биологии для студентов, аспирантов и молодых ученых “Structural biology: main problems and approaches to their solution”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии