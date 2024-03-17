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Мы соседи по планете

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Международная научная школа по структурной биологии

Международная научная школа по структурной биологии

5-7 июня 2024 года, в ИБХ РАН пройдет уже V Международная научная школа по структурной биологии для студентов, аспирантов и молодых ученых “Structural biology: main problems and approaches to their solution”.

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