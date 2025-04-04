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Иркутск Сегодня

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  • fannieprize
    🙏🙏🙏Дмитрий Поздняков...
  • Евгений Дудко
    майнинг майнинг , биткойн а если я нарисую какой нибудь трикойн на газетке и объявлю его платёжным средством это буде...В Боханском район...
  • Людмила Лепаева
    Ферму прикрыли в хозяев нет может плохо искалиМайнинговую ферму...

Ярмарка здоровья проходит в Иркутске

Ярмарка здоровья проходит с 4 по 6 апреля в иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». На ней посетители смогут пройти целый ряд исследований, например, пройти экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, дерматоскопию пигментных образований кожи, УЗИ щитовидной железы и почек, тестирование на ВИЧ, пульсоксиметрию, спирографию, динамометрию, диагностику на аппарате «Смокелайзер», электрокардиографию, маммографию, флюорографию, а также померить артериальное […].

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