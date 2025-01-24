Ещё 50 преступлений прошлых лет раскрыли следователи СК в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году следователи СК в Удмуртии раскрыли 50 преступлений прошлых лет. Как рассказал «Сусанину» 23 января первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Удмуртии Роман Широбоков, преступления были совершены с 1998 по 2010 годы.