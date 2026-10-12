‼️🇷🇺🇺🇦 «Зеленский не заслужил передышку на поле боя»: Россия не намерена вновь доверять обещаниям Киева ▪️Глава МИД прокомментировал реакцию Зеленского на инициативы Трампа, заявив, что Киев пытается использовать любые предложения о прекращении огня для получения передышки.