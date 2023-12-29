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ИА Реалист

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У киевского режима нет денег на мобилизацию 500 тысяч граждан

У киевского режима нет денег на мобилизацию 500 тысяч граждан

КИЕВ (ИА Реалист). На данный момент в бюджете киевского режима нет денег на мобилизацию 500 тыс. граждан, о которых говорил главарь режима в Киеве Владимир Зеленский, заявил в интервью украинскому изданию депутат от политической партии «Голос» Ярослав Железняк.

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