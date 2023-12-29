У киевского режима нет денег на мобилизацию 500 тысяч граждан

КИЕВ (ИА Реалист). На данный момент в бюджете киевского режима нет денег на мобилизацию 500 тыс. граждан, о которых говорил главарь режима в Киеве Владимир Зеленский, заявил в интервью украинскому изданию депутат от политической партии «Голос» Ярослав Железняк.