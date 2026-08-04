Марокканец Ахмед объяснил причины попытки добраться до Сеуты вплавь

Причины решения Ахмеда 23-летний марокканец Ахмед рассказал РИА Новости, что публикации в социальных сетях о новом испанском законе, якобы позволяющем принимать всех мигрантов, достигших Испании вплавь, стали главной причиной его решения попытаться добраться до испанской Сеуты именно таким способом.