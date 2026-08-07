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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости

1. Винисиус и «Реал» продлили контракт до 2032 года! «Мадрид» повысит вингеру зарплату до 24 миллионов евро в год .

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