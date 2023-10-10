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СССР-Россия

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Простое объяснение, что такое Хезболла и Хамас. И какие у них возможности против Израиля

Простое объяснение, что такое Хезболла и Хамас. И какие у них возможности против Израиля

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сейчас у Израиля конфликт с ХАМАС. Так называется политическая партия и движение, которое стоит во главе Палестины (общая численность всего 20 тысяч человек при населении Палестины в 5,5 миллионов человек).

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Время блогоденствия для Израиля в прошлом. Своей пропагандой он подменил боеспособность армии дешёвым фуфлом. Палестинцы серьёзно готовились.но и это ещёюОткрв
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15 час.
Альфия Яруллина
Какая-то странная картинка получается. Израиль поставлял оружие Азербайджану, за которым стоит Турция и которая финансирует Хамас. Израиль дружит с Катаром, а последние финансируют Хамас.Израиль ничего не имеет против Катара. Что происходит?
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14 час.

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