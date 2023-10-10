Простое объяснение, что такое Хезболла и Хамас. И какие у них возможности против Израиля

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сейчас у Израиля конфликт с ХАМАС. Так называется политическая партия и движение, которое стоит во главе Палестины (общая численность всего 20 тысяч человек при населении Палестины в 5,5 миллионов человек).