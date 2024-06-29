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Петербургский дневник

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Петербургские студенты обсудили риски применения искусственного интеллекта

Петербургские студенты обсудили риски применения искусственного интеллекта

Встреча прошла в Мариинском дворце Клуб выпускников Санкт-Петербургского государственного университета обсудил вопросы использования искусственного интеллекта, особое внимание уделив вопросам этике и безопасности нейросетей.

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