Петербургские студенты обсудили риски применения искусственного интеллекта

Встреча прошла в Мариинском дворце Клуб выпускников Санкт-Петербургского государственного университета обсудил вопросы использования искусственного интеллекта, особое внимание уделив вопросам этике и безопасности нейросетей.
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