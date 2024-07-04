НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Курский депутат Шашенкова обогатилась за счет обстрелов Теткино

Курский депутат Шашенкова обогатилась за счет обстрелов Теткино

Людмила Шашенкова подала два заявления на получение выплат - как гражданин, потерявший жилое помещение из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, и как гражданин, проживающий в поселке, подвергающемся обстрелам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх