Коряки и эвены провели в Магаданской области фестиваль "Мут Омэтту"

Национальный праздник “Мут Омэтту” ("Мы вместе") отметили на Колыме. Магаданцы и гости административного центра увидели обряды и танцы коренных малочисленных народов Севера, продегустировали блюда, а также посмотрели выставку изделий декоративно-прикладного искусства.
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