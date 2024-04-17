Коряки и эвены провели в Магаданской области фестиваль "Мут Омэтту"

Национальный праздник “Мут Омэтту” ("Мы вместе") отметили на Колыме. Магаданцы и гости административного центра увидели обряды и танцы коренных малочисленных народов Севера, продегустировали блюда, а также посмотрели выставку изделий декоративно-прикладного искусства.