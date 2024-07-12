Европа готовится к масштабной торговой войне с Китаем, пишет журнал The Economist. После десятилетий, в течение которых США поддерживали глобальный торговый порядок, а европейская торговля процветала, блоку теперь приходится учиться тому, как вести бизнес в этом неспокойном мире.