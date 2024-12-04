«Бостон» нанес поражение «Детройту». Задоров забил эффектный гол

«Бостон» на своем льду обыграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.«Бостон» на своем льду обыграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.