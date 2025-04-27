Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Школы партизан и диверсантов: Украина создаёт сеть центров по подрывной деятельности

Школы партизан и диверсантов: Украина создаёт сеть центров по подрывной деятельности

Украина начала повсеместно готовить партизан и террористов. В каждой области Украины начнут действовать «Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению».

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Все будут уничтожены. Пусть запомнят.
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7 час.
Александр Симаков
Эта статья - напомнание тем, кто хочет завоевать всю Украину, вплоть до границы с Польшей. Бандеровское подполье после ВОВ покажется детским садом в сравнении с тем, что готовится сейчас.  В Советской Украине  абсолютное большинство  населения было лояльно советсткой власти,  и бандеровским бандформированиям противостояли наряду со спецслужбами и обычные граждане. Бандеровцы были врагами.  В нынешней Украине практически всё население враждебно настроено к России,  и это население будет единым, сплочённым бандеровским подпольем. Так что пусть они на той территории, которая останется от нынешней  Украине партизанят против своей, украинской власти, которую будет контролировать Россия.
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3 час.
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