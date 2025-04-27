Александр Симаков

Эта статья - напомнание тем, кто хочет завоевать всю Украину, вплоть до границы с Польшей. Бандеровское подполье после ВОВ покажется детским садом в сравнении с тем, что готовится сейчас. В Советской Украине абсолютное большинство населения было лояльно советсткой власти, и бандеровским бандформированиям противостояли наряду со спецслужбами и обычные граждане. Бандеровцы были врагами. В нынешней Украине практически всё население враждебно настроено к России, и это население будет единым, сплочённым бандеровским подпольем. Так что пусть они на той территории, которая останется от нынешней Украине партизанят против своей, украинской власти, которую будет контролировать Россия.