Черепашек-ниндзя официально показали в виде персонажей из «Спанч Боба». Мик...

Черепашек-ниндзя официально показали в виде персонажей из «Спанч Боба». Микеланджело стал ПатрикомОфициальный аккаунт «Черепашек-ниндзя» в социальных сетях в честь 25-летия мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» опубликовал забавные арты с героями этого шоу.
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