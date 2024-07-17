Черепашек-ниндзя официально показали в виде персонажей из «Спанч Боба». Мик...

Черепашек-ниндзя официально показали в виде персонажей из «Спанч Боба». Микеланджело стал ПатрикомОфициальный аккаунт «Черепашек-ниндзя» в социальных сетях в честь 25-летия мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» опубликовал забавные арты с героями этого шоу.