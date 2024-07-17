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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Черепашек-ниндзя официально показали в виде персонажей из «Спанч Боба». Мик...

Черепашек-ниндзя официально показали в виде персонажей из «Спанч Боба». Мик...

Черепашек-ниндзя официально показали в виде персонажей из «Спанч Боба». Микеланджело стал ПатрикомОфициальный аккаунт «Черепашек-ниндзя» в социальных сетях в честь 25-летия мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» опубликовал забавные арты с героями этого шоу.

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