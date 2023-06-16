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Пригожин отвечает на вопросы

Пригожин отвечает на вопросы

Запрос от редакции телеграм-канала «Портфель Генштаба» и ответ:Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте! Согласно заявлению Министерства обороны России, Артемовск был освобожден при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

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