Пригожин отвечает на вопросы

Запрос от редакции телеграм-канала «Портфель Генштаба» и ответ:Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте! Согласно заявлению Министерства обороны России, Артемовск был освобожден при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.
Запрос от редакции телеграм-канала «Портфель Генштаба» и ответ:Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте! Согласно заявлению Министерства обороны России, Артемовск был освобожден при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.
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