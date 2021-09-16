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В США призвали Киев не рассчитывать на помощь в «войне» с Россией

В США призвали Киев не рассчитывать на помощь в «войне» с Россией

Американский дипломат Джон Хербст призвал Киев не рассчитывать на армию США в случае войны с Россией, сообщает РИА Новости.

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Игорь Шульгин
А падлюка Зеля , ЧЁ ???
Андрей Маслов
А чего от него ждать? Этот иуда что-то решает? Сбежит из страны, как паршивая собака и сдохнет в забвении.
Игорь Шульгин
Согласен !!! Интересно , кто же приютит ???
Дмитрий
Американцы за себя-то воевать не могут, не то что за других. В голливудских боевиках они только лихо воюют, а в Афгане сбежали от бармалеев в сланцах и с китайскими АК.
Николай Викторович Карташев
Ну это узнали бравые грузины ещё в 2008 году,а вот до бандерафашистов это никак не дойдёт.Жалко конечно простых Украинцев,но винить некого,сами купились на кружевные труселя и просроченные печенюшки из рук мисс Нуланд.
Александр Дементьев
Дааа.. Кинули хохлов... И США ( с НАТО), и Европа (с газом). Теперь надо ещё Донбасс отстегнуть. Да и все пророссийские области.
Александр Дементьев
А вот интересно ...Почему наши епутаты Никонов и Фёдоров разевают рот на казахские земли, а про Одесскую и Херсонскую области молчат?

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