В США призвали Киев не рассчитывать на помощь в «войне» с Россией

Мир в котором мы живёмПолитикаВ США призвали Киев не рассчитывать на помощь в «войне» с Россией Американский дипломат Джон Хербст призвал Киев не рассчитывать на армию США в случае войны с Россией, сообщает РИА Новости.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ШульгинА падлюка Зеля , ЧЁ ???Андрей МасловА чего от него ждать? Этот иуда что-то решает? Сбежит из страны, как паршивая собака и сдохнет в забвении.Игорь ШульгинСогласен !!! Интересно , кто же приютит ???ДмитрийАмериканцы за себя-то воевать не могут, не то что за других. В голливудских боевиках они только лихо воюют, а в Афгане сбежали от бармалеев в сланцах и с китайскими АК.Николай Викторович КарташевНу это узнали бравые грузины ещё в 2008 году,а вот до бандерафашистов это никак не дойдёт.Жалко конечно простых Украинцев,но винить некого,сами купились на кружевные труселя и просроченные печенюшки из рук мисс Нуланд.Александр ДементьевДааа.. Кинули хохлов... И США ( с НАТО), и Европа (с газом). Теперь надо ещё Донбасс отстегнуть. Да и все пророссийские области.Александр ДементьевА вот интересно ...Почему наши епутаты Никонов и Фёдоров разевают рот на казахские земли, а про Одесскую и Херсонскую области молчат?Комментировать
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