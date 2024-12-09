Врач Батраков рассказал, как питанием привести холестерин в норму

Здоровое питание подразумевает баланс между белками, жирами и углеводами в ежедневном меню. Врач рассказал, на что требуется обратить внимание, чтобы холестерин у мужчин и женщин не вышел за пределы нормы.
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