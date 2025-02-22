Жители Симферопольского района передали бойцам СВО крупную партию дров

В Крыму продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В этот раз объем собранного практически достиг грузового автомобиля КамАЗ, рассказал в эфире«Радио Крым» депутат Симферопольского горсовета, участник СВО и руководитель федерального проекта «Наставник Z» в Крыму Сергей Балицкий.