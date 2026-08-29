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Несекретные материалы

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К чему готовиться России после визита Джона Рэтклиффа

К чему готовиться России после визита Джона Рэтклиффа

После необъявленного визита директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву российские и западные СМИ, политологи и аналитики начали выдвигать самые разные теории относительно целей его поездки.

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