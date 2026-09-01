Yonhap: разведка Южной Кореи завладела чертежами северокорейских ракет

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи получила чертежи ракет КНДР и внутренние документы северокорейской правящей Рабочей партии Кореи, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на депутатов нацсобрания Южной Кореи.
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