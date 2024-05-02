Почему альпинисты без страха поднимаются на Эверест несмотря на опасность

Гора Эверест – место, где люди рискуют своей жизнью, чтобы достичь самой высокой точки на Земле. Несмотря на то, что на эту гору упало множество жертв, альпинисты продолжают стремиться взобраться на её вершину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии