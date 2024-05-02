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Почему альпинисты без страха поднимаются на Эверест несмотря на опасность

Почему альпинисты без страха поднимаются на Эверест несмотря на опасность

Гора Эверест – место, где люди рискуют своей жизнью, чтобы достичь самой высокой точки на Земле. Несмотря на то, что на эту гору упало множество жертв, альпинисты продолжают стремиться взобраться на её вершину.

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