Фильм “Соник 4” уже находится в производстве, выход в 2027 году До выхода перво...

Фильм “Соник 4” уже находится в производстве, выход в 2027 годуДо выхода первого фильма о Сонике, когда шли споры вокруг первоначального дизайна голубого ежа, этот сценарий было трудно предсказать, но серия фильмов о Сонике продолжает набирать обороты.