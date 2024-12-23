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5koleso.ru

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Китайские марки начали «сливать» машины в России с огромными скидками: что происходит?

Китайские марки начали «сливать» машины в России с огромными скидками: что происходит?

Недавний пример с брендом электромобилей и гибридов Skywell в России ярко продемонстрировал, что далеко не все автобренды новой волны приживутся на российском рынке — при плохом маркетинге, размытом позиционировании и высоких ценах, рост которых подстегивают общеэкономические факторы, а также новая шкала утилизационного сбора, — останутся лишь крупные игроки, способные успешно вести свой бизнес в условиях […]Недавний пример с брендом электромобилей и гибридов Skywell в России ярко продемонстрировал, что далеко не все автобренды новой волны приживутся на российском рынке — при плохом маркетинге, размытом позиционировании и высоких ценах, рост которых подстегивают общеэкономические факторы, а также новая шкала утилизационного сбора, — останутся лишь крупные игроки, способные успешно вести свой бизнес в условиях обостряющейся конкуренции.

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