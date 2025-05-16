Политолог оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин скорее всего не будет лично встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках мирных переговоров в Турции, уверен политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
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