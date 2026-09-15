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Регионы России

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США, Израиль и арабские страны провели закрытую встречу по конфликту с Ираном

США, Израиль и арабские страны провели закрытую встречу по конфликту с Ираном

Высокопоставленные военачальники США, Израиля и ряда арабских государств провели закрытую встречу в Германии для обсуждения военных действий против Ирана и обстановки на Ближнем Востоке.

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