Жительница Твери заявила, что сосед с топором терроризирует ее семью

В Твери агрессивные соседи терроризируют семью после их переезда в дом. Об этом пострадавшая рассказала «Осторожно, новости».
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