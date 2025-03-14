Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию. Подешевеют ли от этого машины?

Мировые автобренды, покинувшие страну несколько лет назад, задумались о возвращении обратно. «Секретные» переговоры с экс-дилерами из России уже провели представители японской Toyota, в готовности ухватиться за будущие возможности признался и глава французской Renault.
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