Patriot летят на Украину: Киев надеется выстоять, РФ наступает

Киеву могут передать десять ракет для систем Patriot, но они не помогут ВСУ отражать российские удары по военным целям.
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