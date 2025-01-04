Вучич запросит разговор с Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в конце января запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным на тему ожидаемых санкций со стороны США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), сообщает агентство Tanjug.
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