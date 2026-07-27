Термостат для газовых котлов — принцип работы, установка и выбор

Задача поддержания комфортной и экономичной работы газового котла одновременно простая и сложная. Простая — потому что современные системы отопления уже изначально рассчитаны на автоматическое регулирование температуры и стабильную работу в различных режимах.
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