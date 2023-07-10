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Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов поставил задачу по установлению мест хранения ракет С-200, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), и планировать нанесение по обнаруженным целям упреждающих ударов.

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