Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов поставил задачу по установлению мест хранения ракет С-200, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), и планировать нанесение по обнаруженным целям упреждающих ударов.