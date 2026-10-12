Индия задала частному бизнесу план вложений в управление АЭС

$78 млрд надеется привлечь в атомную энергетику индийская власть от частных компаний к 2047 году, заявил председатель Комиссии по атомной энергии правительства страны Аджит Кумар Моханти, сообщает 12 октября агентство Press Trust of India.
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