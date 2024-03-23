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После небывалых по масштабу прилетов у комедианта случилась сильная истерика. Окружение в панике - таким его еще не видели

После небывалых по масштабу прилетов у комедианта случилась сильная истерика. Окружение в панике - таким его еще не видели

Интересная жизнь с Vera Star Минувшей ночью в неньке было очень неспокойно. Наши подразделения организовали самый крупнейший в текущем году массированный прилет по объектам военной и критической инфраструктуры лиходеев.

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Комментарии
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Сергей Парков
Не забывайтесь. Одна из стран - Россия.
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3 час.
Анатолий Анатольев
Время &quot;Ч&quot; - МОЧИТЬ США и АНГЛИЮ!!! Тогда есть ШАНС выжить!!!!!
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2 час.
ГД
Галина Дубровская
Закрыть все концерты , если нет хорошей защиты
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20 мин.

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