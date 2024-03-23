После небывалых по масштабу прилетов у комедианта случилась сильная истерика. Окружение в панике - таким его еще не видели

Интересная жизнь с Vera Star Минувшей ночью в неньке было очень неспокойно. Наши подразделения организовали самый крупнейший в текущем году массированный прилет по объектам военной и критической инфраструктуры лиходеев.
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