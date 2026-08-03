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TotalEnergies усиливает позиции в европейской «зелёной» энергетике

TotalEnergies усиливает позиции в европейской «зелёной» энергетике

Французская TotalEnergies продолжает активно перестраивать свой энергетический бизнес. Компания объявила сразу о двух крупных сделках: покупке европейского портфеля наземной возобновляемой энергетики Shell и продаже половины уже действующих активов инвестиционной компании KKR.

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