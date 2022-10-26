Западные эксперты: С назначением командующим операцией ВС РФ Суровикина наметились признаки большей тактической слаженности

Западные эксперты считают, что с приходом генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего российской спецоперацией на Украине, в ВС РФ наметились признаки большей тактической слаженности.
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