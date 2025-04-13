Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

Речь идет об указе, изначально изданном из-за якобы причастных к кибератакам россиян Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России, который был введен его предшественником на посту главы государства Джо Байденом.
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