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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

Речь идет об указе, изначально изданном из-за якобы причастных к кибератакам россиян Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России, который был введен его предшественником на посту главы государства Джо Байденом.

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Комментарии
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Сергей
СССаноматрасный педрила он и в африке пижар!!
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15 час.
Сергей
Чубатая говорящая жопа трампоня!!!
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15 час.
Лидия Фролова
Согласна...!!
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5 час.
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