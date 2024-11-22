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Заслуженный учитель России ответил Володину по поводу нагрузки современных школьников

Заслуженный учитель России ответил Володину по поводу нагрузки современных школьников

Евгений Ямбург не согласился со спикером Госдумы. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург в интервью «Национальной службе новостей» (НСН) заявил, что современные школьники недогружены, а не перегружены, как считают депутаты Государственной думы.

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