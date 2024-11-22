Заслуженный учитель России ответил Володину по поводу нагрузки современных школьников

Евгений Ямбург не согласился со спикером Госдумы. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург в интервью «Национальной службе новостей» (НСН) заявил, что современные школьники недогружены, а не перегружены, как считают депутаты Государственной думы.