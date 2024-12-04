Адаму Кадырову передали орден на хранение

Начальнику отдела обеспечения безопасности главы республики, сыну главы Чечни Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны.
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