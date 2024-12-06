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Генерал Бюссьер призвал модернизировать ядерную триаду США

Генерал Бюссьер призвал модернизировать ядерную триаду США

Командующий Глобальным ударным командованием ВВС США генерал Томас Бюссьер подчеркнул необходимость обновления ядерной триады США в ответ на возросшие мировые угрозы, акцентируя внимание на важности сохранения боеготовности в процессе модернизации.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Сколько времени для этого понадобиться, генерал не сказал? Если у США для этого возможности и специалисты? Как он &quot;прикажете русским - сидеть и ни чего не делать&quot; при этом. Он случайно не рассказал. И это всё при том что доллар как резервная валюта &quot;улетит в тартары&quot; и жить придётся только на свои, а не назаемные, при тех аппетита что сейчас есть у американского ВПК, это уже очень большая проблема!
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16 час.

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