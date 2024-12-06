Генерал Бюссьер призвал модернизировать ядерную триаду США

ИМ

Ильдус Мамлеев

Сколько времени для этого понадобиться, генерал не сказал? Если у США для этого возможности и специалисты? Как он "прикажете русским - сидеть и ни чего не делать" при этом. Он случайно не рассказал. И это всё при том что доллар как резервная валюта "улетит в тартары" и жить придётся только на свои, а не назаемные, при тех аппетита что сейчас есть у американского ВПК, это уже очень большая проблема!