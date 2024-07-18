НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

256 подписчиков

Признание геноцида в Липецкой области: суд рассмотрит заявление прокурора

Признание геноцида в Липецкой области: суд рассмотрит заявление прокурора

Признание геноцида в Липецкой области: суд рассмотрит заявление прокурора Ольга ВайленкоЛипецкий областной суд приступил к рассмотрению заявления прокурора Липецкой области о признании факта геноцида мирного населения, совершенного в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх