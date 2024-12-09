15 сюрпризов, которые люди обнаружили в своей еде

Покупая еду в супермаркете, заказывая доставку или блюдо в ресторане, мы просто хотим вкусно поесть. Но бывает такое, что хрустящую курочку запаковывают прямо с вертелем на котором ее готовили, хлеб выпекают с губками для мытья посуды внутри, а свежие фрукты продают вместе с живыми кусючими сюрпризами.