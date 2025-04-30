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КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» в сумме на 410 тысяч рублей по итогам 26-го тура РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» на общую сумму в 410 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура РПЛ.

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