КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» в сумме на 410 тысяч рублей по итогам 26-го тура РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» на общую сумму в 410 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура РПЛ.
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