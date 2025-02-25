«Диаспоры помогли»: телеканал выделил в сюжете помощь этнических диаспор, забыв о русских

Evgenija Palette

Эти ДИАСПОРЫ ПРОСТО ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО ОНИ ЕСТЬ, И ИХ МНОГО... ( если мы не знаем, кто в доме хозяин... А БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ...)... О чем мы говорим-то? Всем всё давно ясно. НУЖНА БЕСПРИМЕРНАЯ ЧИСТКА РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, СМИ, ПРОДАЖНЫХ ЖУРНАЛЮГ от засевших там жидов. ( Им талмуд не позволяет работать на заводах, так они все - там...). Полно и других объектов, где от них дышать нечем. И - КВОТЫ! Согласно процентному содержанию того или иного этноса ВО ВЛАСТИ... Это же касается и всех ИНОВЕРЦЕВ. (мало помалу, негласные запреты, контроль силовиков... КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ!")... Самое трудное будет - верхушка... Потом все посыпется... ИНАЧЕ НАМ ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ О СЕБЕ САМИХ!