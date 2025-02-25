Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Диаспоры помогли»: телеканал выделил в сюжете помощь этнических диаспор, забыв о русских

«Диаспоры помогли»: телеканал выделил в сюжете помощь этнических диаспор, забыв о русских

Avia.pro - СМИ Сенсация от Дон-24: огонь и вода в кадреВ одном из последних выпусков телеканала «Дон-24» развернулся настоящий спектакль, где представители национальных диаспор, объединённые общей идеей, доставили продукты в наш госпиталь для ветеранов.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Эти ДИАСПОРЫ ПРОСТО ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО ОНИ  ЕСТЬ, И ИХ МНОГО... ( если мы не знаем, кто в доме хозяин... А БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ...)... О чем мы говорим-то? Всем всё давно ясно. НУЖНА БЕСПРИМЕРНАЯ ЧИСТКА РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, СМИ, ПРОДАЖНЫХ ЖУРНАЛЮГ от засевших там жидов. ( Им талмуд не позволяет работать на заводах, так они все - там...). Полно и других объектов, где от них дышать нечем.  И - КВОТЫ! Согласно процентному содержанию того или иного этноса ВО ВЛАСТИ... Это же касается и всех ИНОВЕРЦЕВ. (мало помалу, негласные запреты, контроль силовиков... КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ!&quot;)... Самое трудное будет - верхушка... Потом все посыпется... ИНАЧЕ НАМ ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ О СЕБЕ САМИХ!
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12 час.
Валентина БогдановаШирочкина
ВЫ ПРАВЫ.....МИГРАНТЫ РАБОТАЛИ ТОЛЬКО НА КАМЕРУ!  ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ДЛЯ НИХ....ЕРУНДА! ИМ ВСЕ РАВНО ДО НАШИХ РЕБЯТ!
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10 час.
леонид рыбаков
ЭТО И ЕСТЬ ---АЗИАТЩИНА В ЧИСТОМ ВИДЕ .
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3 час.
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