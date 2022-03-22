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«Буллс» на 10 дней ограничат тренировочную активность Лонзо Болла

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пока не готов к возвращению в строй после операции на колене. «Буллс» решили на 10 дней ограничить тренировочную активность Болла.

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