Полиция изъяла редкую рыбу из незаконного оборота в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники следственного управления МВД России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего жителя поселка Вознесенский за незаконное приобретение и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, в том числе одного экземпляра Калуги и 17 фрагментов из осетрины.