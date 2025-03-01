Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль пообещал нанести удар в случае нападения Сирии на друзов

Израиль пообещал нанести удар в случае нападения Сирии на друзов

Израиль заявил, что нанесет удар по Сирии, если та нападет на сирийских друзов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание привести силы в готовность и «передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение» о том, что атака Дамаска повлечет за собой серьезные последствия.

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