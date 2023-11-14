Два метода кораблестроения

Вопрос, который мы поднимем в этой статье, есть вопрос спорный и неоднозначный, по которому не только историки, но и кораблестроители до сих пор ломают копья, но который не только важен для понимания кораблестроения времён паруса, но и безумно интересен.
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